На Украине сообщили об изменении атмосферы в офисе Зеленского

Politico: в последние недели в офисе Зеленского царят мрачная атмосфера и уныние

Последние несколько недель офис президента Украины Владимира Зеленского «погружен в уныние». Об этом со ссылкой на близкий к постоянно действующему органу при главе республики источник сообщает газета Politico.

В последние недели в офисе Зеленского царит «довольно мрачная» атмосфера и ощущается недовольство. При этом, по данным газеты, почти все чиновники из офиса украинского лидера убеждены в скором получении финансовой помощи от США. Источник также отметил, что в настоящий момент администрация президента Украины «работает над улучшением мобилизации и военного планирования».

Ранее Зеленский заявлял о проблемах с поставкой военной помощи от стран Запада. Глава государства отметил, что за последний год было принято много решений по соответствующей поддержке Киева и «сделано очень много важных вещей», однако «не все пошло так, как должно было».