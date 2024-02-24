Названы сроки передачи нового транша помощи Киеву от ЕС

ЕС передаст Украине первые 4,5 миллиарда евро по новой программе помощи в марте

Европейский союз (ЕС) передаст Киеву первые 4,5 миллиарда евро в марте по новой программе помощи, утвержденной 1 февраля. Сроки передачи нового транша помощи Киеву назвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

«Мы обсудили дальнейшие шаги по кредиту для Украины в размере 50 миллиардов евро. Первый платеж в размере 4,5 миллиарда евро поступит в марте. Мы обсудили, как справиться с украинским экспортом и решить проблемы на сухопутной границе», — написала она, комментируя встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая состоялась в Киеве.

Кроме того, политик рассказала, что в ходе встречи обсуждались вопросы совместной работы над оборонной промышленностью.

1 февраля Евросоюз с согласия всех 27 стран-участниц утвердил программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро. Программа будет действовать до 2027 года, планируется, что она обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.