Небензя оценил стратегическое мышление Зеленского

Небензя: Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если верит в победу Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если верит Западу и действительно считает возможным победить Россию. Об этом пишет ТАСС.

Небензя назвал опасной и абсурдной иллюзию о том, что при поддержке западных стран Киев сможет одержать победу над Москвой. По его словам, ВСУ провалили контрнаступление, при этом Запад продолжает «накачку киевского режима оружием, поощряя его бросать все больше жизней украинцев в пламя конфликта».

Он считает, что конфликт на Украине оказался очень выгодным американскому военно-промышленному комплексу.

Ранее Небензя заявил, что Украина не сделала ничего для возвращения Донбасса в состав страны. Он также отметил, что Украине следовало бы стать цивилизованной страной, в которой уважаются права всех граждан «без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу».