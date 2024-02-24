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13:13, 24 февраля 2024Забота о себе

Некоторых россиян предупредили о раке щитовидной железы

Эндокринолог Фатеева: рак щитовидной железы может развиться при лечении лимфомы

Фото: Alice Day / Shutterstock / Fotodom

При лечении некоторых видов онкологических заболеваний может развиться рак щитовидной железы, рассказала эндокринолог Анастасия Фатеева. Об этой опасности она предупредила некоторых россиян в беседе с News.ru.

По словам Фатеевой, постоянное радиационное воздействие, с помощью которого лечат некоторые виды рака, является одним из двух основных факторов риска рака щитовидной железы. «Особенно в области головы, шеи или грудной клетки, часто на фоне лечения другого рака — лимфомы, рака молочной железы. Некоторые люди также подвергаются этому воздействию из-за своей работы, например рентгенологи», — объяснила врач.

Злокачественные новообразования, продолжила она, также возникают на фоне длительно существующей аденомы щитовидной железы, а также при наличии наследственных заболеваний: синдромов Карни и Каудена, при семейном аденоматозном полипозе. Если рак щитовидной железы был у близкого родственника, то риск развития этого заболевания у членов его семьи повышается.

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      Александра Лисица
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