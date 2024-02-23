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17:44, 23 февраля 2024Забота о себе

Врач указала вред некоторых сковород для здоровья

Эндокринолог Лебедева назвала тефлоновое покрытие сковород вредным для организма

Фото: Unsplash

Тефлоновое покрытие сковород может быть опасным для здоровья при некоторых условиях, предупредила эндокринолог Диляра Лебедева. О вреде некоторых видов посуды врач рассказала в своем Telegram-канале.

Долгое время женщины пользовались чугунными сковородами, и не зря, рассказала врач. По ее словам, они не имеют вредных покрытий и безопасны.

Современные сковороды имеют антипригарное покрытие, продолжила Лебедева. Оно бывает тефлоновым, керамическим, мраморным, титановым, алмазным и гранитным. Тефлоновое покрытие может быть вредным для организма, так как в нем есть перфтороктановая кислота, указала на опасность врач.

Не раскаляйте сковороды, не используйте посуду с поврежденным покрытием, регулярно ее обновляйте и не берите самые дешевые

Диляра Лебедеваэндокринолог
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Мраморное, алмазное, гранитное и титановое покрытие — на деле тоже тефлон, но с придающими долговечность добавками, сказала врач. «Керамическое покрытие отлично выдерживает нагрев при любых температурах. У него есть только один недостаток: хрупкость. Посуду с керамическим покрытием нужно использовать с особой осторожностью, чтобы покрытие не потрескалось», — подытожила специалистка.

Ранее Диляра Лебедева назвала самые вредные для здоровья специи. Например, она посоветовала отказаться от красного перца и гвоздики людям с заболеваниями ЖКТ.

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      Алиса Дмитриева
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