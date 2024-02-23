Врач указала вред некоторых сковород для здоровья

Эндокринолог Лебедева назвала тефлоновое покрытие сковород вредным для организма

Тефлоновое покрытие сковород может быть опасным для здоровья при некоторых условиях, предупредила эндокринолог Диляра Лебедева. О вреде некоторых видов посуды врач рассказала в своем Telegram-канале.

Долгое время женщины пользовались чугунными сковородами, и не зря, рассказала врач. По ее словам, они не имеют вредных покрытий и безопасны.

Современные сковороды имеют антипригарное покрытие, продолжила Лебедева. Оно бывает тефлоновым, керамическим, мраморным, титановым, алмазным и гранитным. Тефлоновое покрытие может быть вредным для организма, так как в нем есть перфтороктановая кислота, указала на опасность врач.

Не раскаляйте сковороды, не используйте посуду с поврежденным покрытием, регулярно ее обновляйте и не берите самые дешевые Диляра Лебедева эндокринолог

Мраморное, алмазное, гранитное и титановое покрытие — на деле тоже тефлон, но с придающими долговечность добавками, сказала врач. «Керамическое покрытие отлично выдерживает нагрев при любых температурах. У него есть только один недостаток: хрупкость. Посуду с керамическим покрытием нужно использовать с особой осторожностью, чтобы покрытие не потрескалось», — подытожила специалистка.

Ранее Диляра Лебедева назвала самые вредные для здоровья специи. Например, она посоветовала отказаться от красного перца и гвоздики людям с заболеваниями ЖКТ.