Перечислены самые вредные для здоровья специи

Гастроэнтеролог Лебедева: красный перец и гвоздика вредны при болезнях ЖКТ

Органам пищеварения и почкам могут навредить три популярные специи, предупредила врач-гастроэнтеролог, эндокринолог Диляра Лебедева. Самые вредные для желудка специи она перечислила в своем Telegram-канале.

Прежде всего она указала на опасность розмарина. По словам врача, он вреден для почек и противопоказан беременным. «Во-первых, из-за мочегонного эффекта, во-вторых, потому что усиливает сокращения матки. А еще приправа вредна тем, кто страдает от повышенного давления и язвы желудка», — уточнила она.

Помимо этого, Лебедева призвала с осторожностью включать в свой рацион красный перец. «Запрещен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, повышает давление, поэтому не рекомендован гипертоникам. Перец ускоряет выработку гормона голода грелина — результатом может стать переедание и лишний вес», — написала она. Наконец, врач предупредила об опасности гвоздики, которая также запрещена при болезнях ЖКТ, особенно язве. Кроме того, уточнила гастроэнтеролог, большое количество гвоздики вызывает сонливость и апатию.

Ранее врач-кардиолог Даниэль Белардо рассказала, что куркума помогает уменьшить воспаление в организме и полезна для здоровья сердца. В то же время при частом употреблении и в больших дозах эта популярная специя вредит здоровью печени и разжижает кровь.