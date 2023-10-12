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17:31, 12 октября 2023Забота о себе

Врач предупредила об опасности куркумы

Врач-кардиолог Белардо: куркума в больших дозах вредит здоровью печени

Фото: Julia Topp / Unsplash

Врач-кардиолог Даниэль Белардо предупредила, что куркума при частом употреблении и в больших дозах вредит здоровью печени и разжижает кровь. Ее слова цитирует Insider.

Врач рассказала, что популярная специя помогает уменьшить воспаление в организме и полезна для здоровья сердца. Кроме того, она отметила, что есть научные доказательства, указывающие на ее возможную способность тормозить рост раковых клеток. Тем не менее Белардо предупредила, что в больших дозировках куркума может быть опасна для организма.

Высокие дозы куркумы могут не только спровоцировать повреждение печени, но и вызывать разжижение крови

Даниэль Белардоврач-кардиолог
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Кардиолог добавила, что во время приема разжижающих кровь препаратов от употребления специи на время следует отказаться. По ее мнению, такое сочетание лекарства и куркумы увеличивает риск внутреннего кровотечения.

Ранее диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев назвал допустимую суточную дозу куркумы. По его словам, она составляет 2,4-2,8 миллиграмма на килограмм массы тела.

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    Екатерина Улитина
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