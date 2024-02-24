Индию предупредили об угрозе ее производителям микросхем из-за пошлин

Reuters: производители микросхем попросили Индию не идти против развитых стран

Желание властей Индии отказаться от продления моратория на пошлины для электронной передачи данных и трансграничной цифровой электронной коммерции сильнее всего угрожает индийским производителям, которые пытаются развивать собственную полупроводниковую промышленность. Об этом предупредил Международный консорциум полупроводников (ISMC), сообщает Reuters.

Вопрос моратория будет обсуждаться на следующей неделе в рамках встречи министров Всемирной торговой организации (ВТО) в Абу-Даби. Документ, против которого пытаются идти Индия, Южная Африка и Индонезия, действует с 1998 года.

Если соглашение, о продлении которого просят развитые страны останется в прошлом, то пошлины можно будет вводить уже с начала следующего года. Всемирный совет полупроводников (WSC) в обращении к премьер-министру Индии Нарендре Моди заметил, что в этом случае свободный обмен данных о дизайне чипов остановится, что приведет к росту затрат.

Как подчеркивает организация, поддержка Индией продления моратория станет позитивным сигналом для полупроводниковых компаний, что страна является благоприятной для инвестиций. В противном случае, утверждает ISMC, развитие соответствующей отрасли в Индии будет под вопросом из-за проблем с инвестициями.

Для Нью-Дели полупроводниковая отрасль остается одной из ключевых в рамках стимулирования экономического роста. Пакет мер, утвержденный для нее, оценивается в десять миллиардов долларов.

Основной причиной своего несогласия с мораторием индийские власти называют перевод большого количества физических товаров, в том числе книг и фильмов, в цифровой вид, и если раньше они облагались пошлинами, то теперь подобный доход теряется.

Ранее министр связи и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав рассказал, что страна намерена начать производство собственного бренда смартфонов и полноценной экосистемы мобильных телефонов.