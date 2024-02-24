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20:58, 24 февраля 2024Путешествия

Пассажирам рейса Петербург — Калининград пришлось лететь резервным бортом

Авиакомпания «Россия» отправила пассажиров рейса из Пулково резервным бортом

Фото: Unsplash

Пассажирам рейса авиакомпании «Россия», задержанного в петербургском аэропорту Пулково, пришлось лететь резервным бортом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Там уточнили, что пассажиры рейса Санкт-ПетербургКалининград были отправлены резервным бортом, который начал движение в 19:28.

Известно, что самолет, вылетевший в Калининград, вернулся в Пулково по технической причине.

Накануне самолет авиакомпании United Airlines экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за найденной в туалете записки с угрозой взрыва. Пассажирский лайнер следовал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но примерно через два часа после вылета, в 7:44, совершил посадку в аэропорту Чикаго.

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      Александра Лисица
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