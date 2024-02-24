Раскрыт гонорар Смольянинова за концерт в латвийском кафе

Актер Артур Смольянинов получил за выступление в кафе в Риге 500 евро

Актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) получил за выступление в кафе в Латвии 500 евро. Гонорар артиста раскрыл Telegram-канал SHOT.

Концерт артиста с его группой cheLovek прошел 21 февраля в рижском ресторане elpa. На выступление, которое длилось около трех часов, пришло несколько десятков человек. Для них Смольянинов исполнил 17 песен.

Ранее стало известно, что звезда фильма «9 рота» выступает в латвийских кафе вместе с пианистом и называет этот творческий коллектив «камерным-камерным» составом группы cheLovek.