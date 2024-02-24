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00:00, 25 февраля 2024Мир

Трамп обещал отомстить своим оппонентам на выборах

Трамп пригрозил возмездием и судным днем оппонентам на выборах президента США
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонентов на предстоящих выборах главы государства ожидает возмездие и судный день. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп уточнил, что вернет США после победы на выборах главы государства.

«Для тяжело работающих американцев 5 ноября будет новым днем освобождения, а для лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну, для них это будет судный день», — пригрозил он на Конференции консервативного политического действия.

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Политик добавил, что его не удивили слова российского президента Владимир Путина о том, что действующий американский лидер Джо Байден предпочтительней для Москвы из-за своей предсказуемости.

«Ваша победа станет возмездием, ваша свобода — нашей наградой, беспрецедентный успех США — моей абсолютной местью. Вот, что я хочу: успех будет нашей местью», — заключил Трамп.

Ранее Трамп предрек США проигрыш в третьей мировой войне до ее начала. «Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», — отметил он.

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      Марина Совина
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