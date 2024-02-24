Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:17, 24 февраля 2024Мир

Трамп предрек США проигрыш в третьей мировой войне до ее начала

Трамп предрек США проигрыш в третьей мировой войне, если у власти будет Байден

Фото: Kyle Mazza / Gkoballookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп предрек, что Вашингтон проиграет третью мировую войну еще до ее начала в том случае, если у власти останется нынешний лидер государства Джо Байден, сообщает РИА Новости.

«Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», — заявил Трамп.

По его словам, в случае победы Байдена на грядущих президентских выборах для США настанут еще более тяжелые времена. Он отметил, что в настоящее время Белый дом ведет страну к разрушению по короткому пути.

Ранее Трамп предупредил, что Байден может «не дотянуть» до ноябрьских выборов в США. Согласно недавнему опросу Квиннипэкского университета в США, примерно 70 процентов американцев считают, что Джо Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок. Кроме этого, 62 процента респондентов отрицательно оценивают его физическое состояние.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Под угрозой оказались фланги и маршруты снабжения. Украинские военные сообщили об отходе из Ласточкино западнее Авдеевки

      Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке

      Трамп предрек США проигрыш в третьей мировой войне до ее начала

      Нуланд раскрыла выгоду США от помощи Украине

      Глава МИД Украины пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у ВСУ

      Дипломат рассказал о подготовке Запада к «ближневосточному сценарию» на Украине

      Страны G7 отказались прекратить поддержку «формулы мира» Зеленского

      Успенская исполнила песню Марии Захаровой

      Хакеры взломали эфир украинского телеканала и транслировали пророссийские тексты

      Россию собрались принудить компенсировать Украине убытки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше