Трамп предрек США проигрыш в третьей мировой войне до ее начала

Трамп предрек США проигрыш в третьей мировой войне, если у власти будет Байден

Бывший президент США Дональд Трамп предрек, что Вашингтон проиграет третью мировую войну еще до ее начала в том случае, если у власти останется нынешний лидер государства Джо Байден, сообщает РИА Новости.

«Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», — заявил Трамп.

По его словам, в случае победы Байдена на грядущих президентских выборах для США настанут еще более тяжелые времена. Он отметил, что в настоящее время Белый дом ведет страну к разрушению по короткому пути.

Ранее Трамп предупредил, что Байден может «не дотянуть» до ноябрьских выборов в США. Согласно недавнему опросу Квиннипэкского университета в США, примерно 70 процентов американцев считают, что Джо Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок. Кроме этого, 62 процента респондентов отрицательно оценивают его физическое состояние.