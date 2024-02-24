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03:04, 24 февраля 2024Мир

Трамп выступил с тревожным прогнозом насчет Байдена

Трамп заявил, что Байден может «не дотянуть» до грядущих выборов президента США
СюжетВыборы президента США 2024
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leigh Vogel — Pool via CNP / Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может «не дотянуть» до ноябрьских выборов в США. Такое мнение озвучил в ходе мероприятия для своих сторонников в городе Рок-Хилл, штат Южная Каролина, экс-лидер США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот», — отметил он.

Согласно недавнему опросу Квиннипэкского университета в США, примерно 70 процентов американцев считают, что Джо Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок. Кроме этого, 62 процента респондентов отрицательно оценивают его физическое состояние.

Ранее сообщалось, что почти половина избирателей в США допустили, что Джо Байден из-за состояния здоровья будет заменен на президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии. Так, около 32 процентов респондентов, являющихся электоратом как Республиканской, так и Демократической партий заявили, что не уверены в физических и умственных способностях политика, позволяющих ему справиться с обязанностями президента.

В свою очередь, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Джо Байден представляет угрозу для безопасности страны из-за проблем со здоровьем.

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      Марина Совина
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