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05:12, 11 февраля 2024Мир

Байдена назвали угрозой для США

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия считает Байдена неспособным принимать решения

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден представляет угрозу для безопасности страны из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Он указал, что глава государства страдает провалами в памяти, вследствие чего возникают сомнения относительно его способности управлять страной. Эксперт отметил, что к аналогичному мнению приходят и власти других странах, в том числе России.

Так, по его словам, российский лидер Владимир Путин считает бессмысленным диалог с американским коллегой. «Настоящий вопрос, вопрос без ответа, мы увидели это в интервью [журналиста] Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Даже русские задаются вопросом, кто, черт возьми, главный, кто на самом деле принимает решения», — посетовал Джонсон.

Он напомнил, что ухудшение ментального состояния Байдена обсуждалось еще три года назад. Эксперт выразил уверенность, что «деменция» президента продолжит развиваться, а улучшений не предвидится.

Ранее профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари подтвердил, что американский лидер демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции. Он также усомнился в том, что его состояние стабилизируется.

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      Марина Совина
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