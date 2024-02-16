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16:54, 16 февраля 2024Мир

Почти половина американских избирателей допустили замену Байдена на выборах

Politico: почти половина избирателей в США допустили замену Байдена на выборах

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Почти половина избирателей в США допустили, что действующий американский лидер Джо Байден из-за состояния здоровья будет заменен на президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на результаты опроса, проведенного Университетом Монмута.

Согласно полученным данным, около 32 процентов респондентов, являющихся электоратом как Республиканской, так и Демократической партий заявили, что не уверены в физических и умственных способностях Байдена, позволяющих ему справиться с обязанностями президента.

При этом отмечается, что уверенность сторонников демократов в способности Байдена выполнять возложенные на него задачи на президентском посту с 2020 года снизилась с 91 до 72 процентов.

Ранее личный врач бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, член американской Палаты представителей Ронни Джексон заявил, что Байдену следует пройти ряд тестов на здравомыслие до участия в выборах на пост главы государства.

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      Виктория Кондратьева
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