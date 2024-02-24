Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады военных

МО: Шойгу в зоне СВО заслушал доклады группировки «Центр» о действиях противника

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил зону специальной военной операции (СВО), где заслушал доклады военных группировки «Центр» о характере действий противника. Об этом сообщило военное ведомство в Telegram-канале.

Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру, что в ходе операции по взятию Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) были отброшены с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР. Операция, которая готовилась с осени 2023 года, завершилась 17 февраля. За время боев за населенный пункт российские войска нанесли по нему до 450 высокоточных ударов.