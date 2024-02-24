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08:04, 24 февраля 2024Россия

Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады военных

МО: Шойгу в зоне СВО заслушал доклады группировки «Центр» о действиях противника
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил зону специальной военной операции (СВО), где заслушал доклады военных группировки «Центр» о характере действий противника. Об этом сообщило военное ведомство в Telegram-канале.

Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру, что в ходе операции по взятию Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) были отброшены с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР. Операция, которая готовилась с осени 2023 года, завершилась 17 февраля. За время боев за населенный пункт российские войска нанесли по нему до 450 высокоточных ударов.

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      Марина Совина
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