Шойгу проинформировали о наступлении российских войск после взятия Авдеевки

Минобороны: Шойгу проинформировали о наступлении войск РФ после взятия Авдеевки

Российские войска после взятия города Авдеевка ведут наступление, министра обороны страны Сергея Шойгу проинформировали в командном пункте группировки «Центр». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По информации министерства, политик заявил об опережающем обеспечении войск группировки «Центр» всем необходимым.

Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев проинформировал Шойгу, что интенсивность работы артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) не снизилась, несмотря на заявления Киева о дефиците боеприпасов.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов.