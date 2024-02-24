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08:14, 24 февраля 2024Бывший СССР

Шойгу проинформировали о наступлении российских войск после взятия Авдеевки

Минобороны: Шойгу проинформировали о наступлении войск РФ после взятия Авдеевки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска после взятия города Авдеевка ведут наступление, министра обороны страны Сергея Шойгу проинформировали в командном пункте группировки «Центр». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По информации министерства, политик заявил об опережающем обеспечении войск группировки «Центр» всем необходимым.

Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев проинформировал Шойгу, что интенсивность работы артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) не снизилась, несмотря на заявления Киева о дефиците боеприпасов.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов.

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      Юлия Мискевич
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