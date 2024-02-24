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00:51, 24 февраля 2024Мир

«Совкомфлот» и 14 танкеров попали под санкции США

Минфин США: «Совкомфлот» и 14 нефтетанкеров РФ попали под блокирующие санкции

Фото: Filip Novikov / Global Look Press

«Совкомфлот» (крупнейшая отечественная судоходная компания) и 14 нефтетанкеров России попали под блокирующие санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Российскую компанию перенесли из списка NS-MBS («менее чем полностью блокирующие санкции») в список SDN («список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц»). Это значит, что санкции против нее ужесточили.

В список SDN включают компании, организации и частных лиц, которые, по мнению США, представляют угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике страны. Попадание в этот санкционный список означает автоматический запрет для американских физлиц и юрлиц вести дела с такими компаниями.

23 февраля в список внесли связанные с «Совкомфлотом» танкеры «Анатолий Колодкин» и «Остров Сахалин» (оба под флагом Панамы), а также «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект», «Невский проспект», NS Antarctic, NS Bravo, NS Burgas, NS Captain, NS Columbus, NS Consul, NS Creation, NS Lion (все под флагом Габона).

Ранее сообщалось, что США дополнили санкционный список 250 российскими физлицами и юрлицами с целью помешать спецоперации (СВО). Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, Вашингтон попытается сделать все, чтобы конфликт на Украине стал «стратегическим поражением» Москвы.

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      Александра Синицына
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