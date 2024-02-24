NTV: у военнослужащих ВСУ пропал энтузиазм для ведения боев

У бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует мотивация для продолжения боевых действий. Об этом военнослужащие заявили в репортаже немецкого телеканала NTV.

Один из бойцов ВСУ признался, что в украинской армии наблюдается значительная нехватка личного состава. «Нам совсем не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них присутствовал в самом начале. Многие из наших людей истощены», — заявил он.

Помимо этого, украинские военные также пожаловались на давление, которое на них оказывают срывающие их атаки российские беспилотники. «Выкопать окопы для пехоты уже стало проблематично. Когда кто-то оказывается снаружи, его сразу замечает дрон. Потом появляется второй беспилотник, и что-то прилетает вслед», — пояснил один из бойцов.