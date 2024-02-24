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11:51, 24 февраля 2024Россия

ВСУ оставили часть позиций под Авдеевкой

В ДНР рассказали, что ВСУ оставили часть позиций под Авдеевкой
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили несколько позиций под Авдеевкой. Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, украинские военные под натиском ударов российской артиллерии покинули часть позиций у населенного пункта Ласточкино. Удары по украинским войскам на этом участке фронта наносятся сразу с нескольких направлений, заявил он.

Ранее командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что ВСУ были отброшены на 10 километров при освобождении Авдеевки.

17 февраля Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР.

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