Минобороны доложили об отбрасывании ВСУ при освобождении Авдеевки

Мордвичев: ВСУ при освобождении Авдеевки отбросили на 10 километров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были отброшены на 10 километров при освобождении Авдеевки. Об этом доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев. Его комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

В отчете подчеркивается, что российские войска продолжают наступление на своих направлениях.

Мордвичев рассказал Шойгу, что интенсивность работы артиллерии украинской армии не снизилась, несмотря на «нытье киевского режима об остром дефиците снарядов».

В свою очередь глава российского оборонного ведомства отметил роль беспилотников в ходе проведения спецоперации, и добавил, что в войска спланирована поставка дронов.

24 февраля Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в зоне спецоперации.

Ранее глава Минобороны отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о полном взятии под контроль города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Операция, которая готовилась с осени 2023 года, завершилась 17 февраля.