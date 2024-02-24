Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:09, 24 февраля 2024Россия

Минобороны доложили об отбрасывании ВСУ при освобождении Авдеевки

Мордвичев: ВСУ при освобождении Авдеевки отбросили на 10 километров

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были отброшены на 10 километров при освобождении Авдеевки. Об этом доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев. Его комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

В отчете подчеркивается, что российские войска продолжают наступление на своих направлениях.

Мордвичев рассказал Шойгу, что интенсивность работы артиллерии украинской армии не снизилась, несмотря на «нытье киевского режима об остром дефиците снарядов».

В свою очередь глава российского оборонного ведомства отметил роль беспилотников в ходе проведения спецоперации, и добавил, что в войска спланирована поставка дронов.

24 февраля Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в зоне спецоперации.

Ранее глава Минобороны отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о полном взятии под контроль города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Операция, которая готовилась с осени 2023 года, завершилась 17 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Коррупция, подкуп и ложные показания. Суд вынес приговор самому молодому экс-премьеру Австрии Себастьяну Курцу

      Минобороны доложили об отбрасывании ВСУ при освобождении Авдеевки

      Испания пообещала ответ на предполагаемую смерть Кузьминова

      В МИД России обвинили ОБСЕ в игнорировании нарушений со стороны Украины

      США израсходовали десятилетний запас вооружений на украинский конфликт

      Шойгу приказал дополнительно усилить группировку «Центр» средствами РЭБ

      Шойгу призвал к гуманности в отношении украинских пленных

      Фитнес-тренер посоветовал необычный вид приседаний для проработки ног

      Шойгу проинформировали о наступлении российских войск после взятия Авдеевки

      В «Эксмо-АСТ» рассказали о запрете книг в контексте пропаганды ЛГБТ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше