ВСУ обстреляли свадьбу в Донецке

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS ресторан в Донецке, в котором проходила свадьба

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ресторан в Донецке, где в тот момент проходила свадьба. Об этом сообщает РИА Новости.

«Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов, теперь запомнится надолго», — отметила одна из сотрудниц ресторана. По ее словам, всего было слышно два взрыва, а в момент происшествия в здании находились порядка 50-60 человек.

Кроме того, как отметили очевидцы, один человек был ранен в ногу. Им оказался сотрудник заведения, ехавший из магазина.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ пострадали двое мирных жителей. Как рассказал мэр города Алексей Кулемзин, пострадавшими стали женщина 1955 года рождения, а также мужчина 1973 года рождения.