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19:30, 24 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли свадьбу в Донецке

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS ресторан в Донецке, в котором проходила свадьба

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ресторан в Донецке, где в тот момент проходила свадьба. Об этом сообщает РИА Новости.

«Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов, теперь запомнится надолго», — отметила одна из сотрудниц ресторана. По ее словам, всего было слышно два взрыва, а в момент происшествия в здании находились порядка 50-60 человек.

Кроме того, как отметили очевидцы, один человек был ранен в ногу. Им оказался сотрудник заведения, ехавший из магазина.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ пострадали двое мирных жителей. Как рассказал мэр города Алексей Кулемзин, пострадавшими стали женщина 1955 года рождения, а также мужчина 1973 года рождения.

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      Александр Курбатов
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