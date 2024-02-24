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16:40, 24 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о пострадавших в результате обстрела Донецка

Мэр Кулемзин: в результате обстрела ВСУ была ранена мирная жительница Донецка

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом в Telegram сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, в ходе удара ВСУ на проспекте Ватутина была ранена женщина 1955 года рождения. Кроме того, в результате обстрела также пострадал мужчина 1973 года рождения.

22 февраля стало известно, что при обстреле Донецка со стороны украинских войск снаряд попал в многоквартирный жилой дом. Как уточнил градоначальник, в результате атаки пострадали три человека. До этого сообщалось об ударе ВСУ из реактивной системы залпового огня «Град» по больнице имени Калинина в Донецке.

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