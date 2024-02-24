Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой

Зеленский подписал соглашение о безопасности с премьером Канады Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Информация об этом была опубликована на сайте украинского президента.

Согласно документу, Оттава обязуется выделить Киеву свыше 3 миллиардов канадских долларов (2,22 миллиарда американских долларов — прим. «Ленты.ру») макрофинансовой и оборонной помощи в течение 2024 года. Кроме того, соглашение подтверждает поддержку будущего членства Украины в НАТО со стороны Канады.

«Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости», — прокомментировал подписание документа Зеленский.

24 февраля Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с премьером Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Бельгии Александром де Кроо и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Своим визитом они намерены выразить солидарность с Украиной.