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18:30, 24 февраля 2024Бывший СССР

Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой

Зеленский подписал соглашение о безопасности с премьером Канады Трюдо

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Информация об этом была опубликована на сайте украинского президента.

Согласно документу, Оттава обязуется выделить Киеву свыше 3 миллиардов канадских долларов (2,22 миллиарда американских долларов — прим. «Ленты.ру») макрофинансовой и оборонной помощи в течение 2024 года. Кроме того, соглашение подтверждает поддержку будущего членства Украины в НАТО со стороны Канады.

«Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости», — прокомментировал подписание документа Зеленский.

24 февраля Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с премьером Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Бельгии Александром де Кроо и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Своим визитом они намерены выразить солидарность с Украиной.

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      Александр Курбатов
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