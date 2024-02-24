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17:30, 24 февраля 2024Мир

Зеленского уличили в неадекватной оценке состояния ВСУ

Подполковник Дэвис: Зеленский заблуждается в возможности контрнаступления ВСУ

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о подготовке нового контрнаступления Вооруженных сил республики (ВСУ), неадекватно оценивает состояние украинских войск. Об этом подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил в видео, опубликованном на YouTube.

Офицер выразил мнение, что в настоящее время украинская армия находится в плачевном состоянии. По его словам, ВСУ не смогут организовать контрнаступление, поскольку у них нет людей для восполнения потерь и отсутствует необходимое количество танков и артиллерии.

«Иррационально полагать, что будет новое наступление. Его не будет», — подчеркнул он, указав на заблуждение украинского лидера.

Ранее Зеленский заявлял, что ВСУ подготовят и начнут новое контрнаступление в 2024 году. Он отметил, что первоочередной задачей украинской армии является оборона, однако в ее планах также есть продолжение «успешной истории на Черном море».

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      Алевтина Запольская
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