Подполковник Дэвис: Зеленский заблуждается в возможности контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о подготовке нового контрнаступления Вооруженных сил республики (ВСУ), неадекватно оценивает состояние украинских войск. Об этом подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил в видео, опубликованном на YouTube.

Офицер выразил мнение, что в настоящее время украинская армия находится в плачевном состоянии. По его словам, ВСУ не смогут организовать контрнаступление, поскольку у них нет людей для восполнения потерь и отсутствует необходимое количество танков и артиллерии.

«Иррационально полагать, что будет новое наступление. Его не будет», — подчеркнул он, указав на заблуждение украинского лидера.

Ранее Зеленский заявлял, что ВСУ подготовят и начнут новое контрнаступление в 2024 году. Он отметил, что первоочередной задачей украинской армии является оборона, однако в ее планах также есть продолжение «успешной истории на Черном море».