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10:20, 25 февраля 2024Бывший СССР

Арестович обвинил украинцев в «хуторской примеси»

Экс-советник офиса президента Украины Арестович заявил, что презирает сограждан

Фото:Unsplash

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что не знает, кто ему противнее — украинцы или россияне. Об этом сообщает NEWS.ru.

По данным издания, политик считает, что между украинцами и россиянами нет различий. При этом первые, «может быть, даже хуже, потому что у украинцев есть хуторская примесь, а у россиян — имперская». Арестович добавил, что презирает своих сограждан, хоть и любит их.

Ранее бывший советник офиса президента назвал себя русским. Как отметил Арестович, он сделал такой выбор, потому что ему нравятся правда, совесть, справедливость, радость и свет. Он подчеркнул, что не любит дисциплинарное общество.

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      Екатерина Кашурникова
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