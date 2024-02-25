Арестович обвинил украинцев в «хуторской примеси»

Экс-советник офиса президента Украины Арестович заявил, что презирает сограждан

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что не знает, кто ему противнее — украинцы или россияне. Об этом сообщает NEWS.ru.

По данным издания, политик считает, что между украинцами и россиянами нет различий. При этом первые, «может быть, даже хуже, потому что у украинцев есть хуторская примесь, а у россиян — имперская». Арестович добавил, что презирает своих сограждан, хоть и любит их.

Ранее бывший советник офиса президента назвал себя русским. Как отметил Арестович, он сделал такой выбор, потому что ему нравятся правда, совесть, справедливость, радость и свет. Он подчеркнул, что не любит дисциплинарное общество.