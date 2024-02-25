Боррель призвал готовиться к длительной напряженности в отношениях с Россией

Боррель призвал ЕС готовиться к длительной напряженности в отношениях с Россией

Страны Европейского союза (ЕС) должны готовиться к длительной напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для издания Ideal.

Боррель выступил с заявлением в годовщину начала специальной военной операции (СВО). Он призвал страны — члены ЕС дать Украине обязательства в сфере безопасности, чтобы повысить ее устойчивость «на всех фронтах». По мнению еврочиновника, членство Украины в объединении является лучшей гарантией.

«Готовьтесь к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией», — заявил глава евродипломатии. По его мнению, Россия якобы может спровоцировать другие пограничные государства, некоторые из которых являются членами НАТО. Еврочиновник призвал государства Евросоюза учитывать, что участие Соединенных Штатов в европейской безопасности может измениться в будущем.

Ранее Боррель заявил о решающих ближайших месяцах в конфликте на Украине. Он отметил, что нужно передать как можно быстрее помощь Киеву.