Боррель заявил о решающих ближайших месяцах в конфликте на Украине

Глава евродипломатии Боррель: в ближайшие месяцы может решиться исход конфликта

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает El Pais.

По словам Борреля, Брюсселю необходимо активнее поддерживать Киев, чтобы «Украина сопротивлялась». Он отметил, что для этого нужно передать как можно быстрее помощь Киеву. «В ближайшие месяцы может решиться [исход] войны. Сопротивляться — это значит побеждать», — отметил глава евродипломатии.

Боррель считает, что странам Евросоюза необходимо повысить обороноспособность, чтобы быть готовыми к любым возможным событиям. Он отметил, что у Европы есть «смесь страха и неуверенности», поскольку она старейший континент в молодом мире.

Ранее эксперты заявили, что ситуация в Евросоюзе далека от построения «военной экономики».