Стало известно о проблемах Евросоюза в построении «военной экономики»
WP заявила о проблемах Евросоюза в построении «военной экономики»
Ситуация в Евросоюзе далека от построения «военной экономики». С таким мнением выступили эксперты, опрошенные американской газетой The Washington Post.
Специалисты объяснили, что у ЕС возникли подобные трудности, поскольку страны раньше не инвестировали в оборонно-промышленный комплекс.
«Европа сейчас спешит переучиться тому, как мобилизовать промышленность на военную основу. Но вы не можете просто щелкнуть переключателем», — отметил исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк.