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06:52, 25 февраля 2024Экономика

Стало известно о проблемах Евросоюза в построении «военной экономики»

WP заявила о проблемах Евросоюза в построении «военной экономики»

Фото: Yves Herman / Reuters

Ситуация в Евросоюзе далека от построения «военной экономики». С таким мнением выступили эксперты, опрошенные американской газетой The Washington Post.

Специалисты объяснили, что у ЕС возникли подобные трудности, поскольку страны раньше не инвестировали в оборонно-промышленный комплекс.

«Европа сейчас спешит переучиться тому, как мобилизовать промышленность на военную основу. Но вы не можете просто щелкнуть переключателем», — отметил исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк.

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