Двое бойцов элитной бригады ВСУ попали в плен к российским десантникам

На Запорожском участке фронта двое бойцов элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ попали в плен к российским десантникам. Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский военнослужащий Максим Попок.

Отмечается, что одному из них в связи с ранением потребовалась эвакуация. «Нас старший повел не в ту строну, не работал планшет. Началась стрельба, начали отстреливаться», — отметил Попок.

Ранее в феврале сообщалось, что у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки замечены американские танки Abrams. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.