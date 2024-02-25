Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:01, 25 февраля 2024Бывший СССР

Бойцы элитной бригады ВСУ попали в плен к российским десантникам

Двое бойцов элитной бригады ВСУ попали в плен к российским десантникам

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Запорожском участке фронта двое бойцов элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ попали в плен к российским десантникам. Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский военнослужащий Максим Попок.

Отмечается, что одному из них в связи с ранением потребовалась эвакуация. «Нас старший повел не в ту строну, не работал планшет. Началась стрельба, начали отстреливаться», — отметил Попок.

Ранее в феврале сообщалось, что у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки замечены американские танки Abrams. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Американские танки Abrams впервые заметили на линии фронта. Какая российская техника способна им противостоять?

      Россиянка побывала в Узбекистане и раскрыла отношение местных к приезжим

      Дзюба поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае

      На Украине указали на неспособность Зеленского решить ситуацию с Польшей

      Пленный украинский военный высоко оценил слаженность российских десантников

      На Украине заявили о возможном открытии воздушного пространства

      Цены на электричество, отопление и топливо в Германии выросли на 41 процент

      Таролог едва не лишился жилья из-за собственного расклада

      В Германии указали на критическую нехватку снарядов в ВСУ

      На Украине заявили о несвоевременных поставках половины оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше