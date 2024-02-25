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11:03, 25 февраля 2024Мир

Американские танки Abrams впервые заметили к северо-западу от Авдеевки

Советник главы ДНР: танки Abrams впервые замечены к северо-западу от Авдеевки

Фото: Reuters

У линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки замечены американские танки Abrams. Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams, — заявил он. — Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки».

Кимаковский подчеркнул, что украинские войска также пытаются наращивать на авдеевском направлении применение беспилотной авиации.

Ранее в феврале председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель назвал роковой ошибкой отказ Украины от переговоров с Россией весной 2022 года по урегулированию военного конфликта. Он выразил уверенность, что Москва и Киев могли достичь общего согласия на встрече в Стамбуле два года назад.

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