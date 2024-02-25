Трамп заявил о желании начать крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов

Трамп заявил, что начнет крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что в случае победы на грядущих выборах он намерен начать крупнейшую депортацию мигрантов за всю историю страны, сообщает РИА Новости.

«Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора», — заявил политик.

По его словам, незаконная миграция является серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Он добавил, что мигранты, говорящие на языках, о которых в США «никто никогда не слышал», уничтожают американцев и страну.

Ранее Трамп заявил, что его оппонентов на предстоящих выборах главы государства ожидает возмездие и судный день. Политик добавил, что его не удивили слова российского президента Владимир Путина о том, что действующий американский лидер Джо Байден предпочтительней для Москвы из-за своей предсказуемости.