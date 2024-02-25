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03:42, 25 февраля 2024Мир

Трамп заявил о желании начать крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов

Трамп заявил, что начнет крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что в случае победы на грядущих выборах он намерен начать крупнейшую депортацию мигрантов за всю историю страны, сообщает РИА Новости.

«Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора», — заявил политик.

По его словам, незаконная миграция является серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Он добавил, что мигранты, говорящие на языках, о которых в США «никто никогда не слышал», уничтожают американцев и страну.

Ранее Трамп заявил, что его оппонентов на предстоящих выборах главы государства ожидает возмездие и судный день. Политик добавил, что его не удивили слова российского президента Владимир Путина о том, что действующий американский лидер Джо Байден предпочтительней для Москвы из-за своей предсказуемости.

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      Марина Совина
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