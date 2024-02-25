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08:14, 25 февраля 2024Мир

На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии

Фото: Unsplash

Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло 25 февраля на северо-западе КНР. Об этом передает РИА Новости.

Китайский сейсмологический центр сообщил, что подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в 12:15 — 7:15 по московскому времени возле уезда Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района. Информация о пострадавших не раскрывается.

В свою очередь Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о землетрясении магнитудой 5,7 в Китае на границы с Киргизией. Его зафиксировали в 04:15 по времени UTC — 07:28 по Москве в 158 километрах к западу от китайского города Аксу с населением 535 тысяч человек.

Очаг землетрясения располагался на глубине семи километров. Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Ранее землетрясение произошло в российском регионе. Подземный толчок магнитудой 4,6 зафиксировали в Дагестане.

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      Марина Совина
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