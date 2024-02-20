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10:59, 20 февраля 2024Среда обитания

Землетрясение произошло в российском регионе

В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6
СюжетЗемлетрясение в Дагестане

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по российскому региону со ссылкой на информацию Дагестанской геофизической службы РАН, пишет агентство РИА Новости.

В пресс-службе ведомства рассказали, что подземные толчки были зафиксированы в 8:47 утра во вторник, 20 февраля, в Агульском районе республики. «В 14 километрах от населенного пункта Яркуг на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов», — сказано в сообщении. В пресс-службе МЧС добавили, что данные о разрушениях и пострадавших к ним не поступали.

В конце января землетрясение амплитудой 4,5 произошло в Краснодарском крае. Его очаг залегал на глубине 35 километров, участок находился в 29 километрах от Краснодара возле поселка Ильского.

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      Полина Кислицына
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