Землетрясение произошло в российском регионе

В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по российскому региону со ссылкой на информацию Дагестанской геофизической службы РАН, пишет агентство РИА Новости.

В пресс-службе ведомства рассказали, что подземные толчки были зафиксированы в 8:47 утра во вторник, 20 февраля, в Агульском районе республики. «В 14 километрах от населенного пункта Яркуг на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов», — сказано в сообщении. В пресс-службе МЧС добавили, что данные о разрушениях и пострадавших к ним не поступали.

В конце января землетрясение амплитудой 4,5 произошло в Краснодарском крае. Его очаг залегал на глубине 35 километров, участок находился в 29 километрах от Краснодара возле поселка Ильского.