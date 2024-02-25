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16:10, 25 февраля 2024Мир

Глава МИД ФРГ Бербок объявила о выделении Киеву еще 100 миллионов евро

Берлин объявил о выделении Киеву 100 миллионов евро на гуманитарные нужды

Фото: Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила о выделении Киеву еще 100 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи. Об этом в воскресенье, 25 февраля сообщает агентство DPA.

По данным агентства, выделенные Берлином средства направлены на гуманитарные нужды. За два года общий объем оказанной и запланированной Германией помощи Украине составил 32 миллиарда евро.

Заявления прозвучали после того, как 24 февраля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла в Одессу с необъявленным визитом. В поездке ее сопровождал украинский коллега Дмитрий Кулеба. Последний предложил ей изменить написание названия города Одессы на украинский вариант с одной буквой «с». Та объяснила, что подобное невозможно из-за правил немецкого языка.

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      Владимир Седов
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