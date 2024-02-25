Глава МИД Германии пряталась в укрытии во время визита в Одессу

Министр Бербок провела четверть часа в укрытии во время визита в Одессу

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена прятаться в укрытии во время визита в Одессу. Причиной стала воздушная тревога, которую объявили в городе, сообщает немецкая газета Zeit.

«Анналена Бербок во время своего визита на Украину в Одессе была вынуждена кратковременно посетить укрытие после сигнала воздушной тревоги», — рассказало издание, ссылаясь на сопровождавшую министра журналистку. В общей сложности Бербок находилась там около четверти часа.

До этого немецкая газета сообщала, что визит главы немецкого МИД не был анонсирован заранее из соображений безопасности.

При встрече глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке.