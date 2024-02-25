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13:26, 25 февраля 2024Бывший СССР

Главком ВСУ Сырский изменил текст сообщения о переходе к маневренной обороне

Сырский убрал из своего сообщения слова о переходе к маневренной обороне
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский изменил текст своего сообщения о переходе к маневренной обороне. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в первоначальном сообщении украинского главкома говорилось, что из-за осложнившейся обстановки на многих направлениях после анализа ситуации военными обсуждались шаги использования потенциала маневренной и позиционной обороны. Позже Сырский отредактировал свое сообщение и убрал оттуда слова о «маневренной и позиционной обороне», а необходимым шагом назвал защиту войск от дронов и ударов управляемыми авиабомбами.

Сообщение в своем Telegram-канале Александр Сырский опубликовал после посещения вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым командных пунктов в зоне боевых действий.

24 февраля министра обороны России Сергея Шойгу проинформировали в командном пункте группировки «Центр» о том, что российские войска после взятия города Авдеевка ведут наступление.

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      Владимир Седов
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