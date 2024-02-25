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12:56, 25 февраля 2024Силовые структуры

Гости свадьбы перекрыли трассу и устроили стрельбу в российском городе

В Краснодаре 100 человек перекрыли трассу и начали стрелять из АК-47 на свадьбе

Кадр: Telegram-канал Mash

В Краснодаре чуть больше 100 человек перекрыли трассу и устроили стрельбу на свадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел утром 24 февраля. Вооруженные автоматом гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали стрелять в небо холостыми патронами. Позже они отправились кортежем по городу. Затем 40 машин остановились на Ейском шоссе, чтобы потанцевать, и перегородили дорогу.

В настоящее время, по данным издания, правоохранительные органы устанавливают личности хулиганов.

Ранее стрельбой закончился конфликт мигрантов в одном из кафе в московском районе Зябликово. В результате словесной перепалки мужчины решили выйти на улицу, чтобы продолжить разбирательства. В какой-то момент раздался выстрел. Прибывшие на место правоохранители и сотрудники Росгвардии не застали зачинщиков потасовки.

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      Нина Ташевская
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