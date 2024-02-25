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06:11, 25 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

ВС РФ поразили украинскую пехоту на правом берегу Днепра в Херсонской области

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположившуюся в заброшенном доме на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск «Днепр» поразил позиции ВСУ в Херсонской области. «Он уничтожил украинскую группу пехоты и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разместившихся в заброшенном здании», — подчеркнули в министерстве.

Как указали в Вооруженных силах (ВС) РФ, особенность этого расчета в том, что он передвигается вдоль линии боевого соприкосновения на внедорожнике.

Ранее стало известно, что десантники уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ на правом берегу Днепра.

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      Марина Совина
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