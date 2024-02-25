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04:28, 25 февраля 2024Мир

Хуситы ударили ракетами по американскому судну в Аденском заливе

Йеменские хуситы выпустили несколько ракет по американскому судну Torm Thor

Фото: Intelligence Specialist Chief Al / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Йеменское движение «Ансар Алла» ударило ракетами по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе Аравийского моря. Об этом заявил в Telegram-канале военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Военно-морские силы вооружённых сил Йемена провели военную операцию — нанесли удар по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе с использованием нескольких противокорабельных ракет», — сообщил он.

Сария добавил, что йеменское движение также атаковало несколько военных судов США в Красном море с применением беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети X заявило, что некое судно было атаковано в Аденском заливе в 70 морских милях от морского порта Джибути в Восточной Африке. Детали происшествия не раскрываются.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что 24 февраля американский эскадренный миноносец USS Mason сбил одну противокорабельную баллистическую ракету хуситов в Аденском заливе, передает агентство Reuters.

В ведомстве отметили, что атака, предположительно, совершалась на топливный танкер MV Torm Thor. Ни военное, ни грузовое судно не получили повреждений, пострадавших нет.

17 февраля представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об уничтожении MQ-9 Reaper в воздушном пространстве провинции Ходейда. Он подчеркнул, что хуситы продолжат предпринимать все усилия для защиты территории.

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      Марина Совина
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