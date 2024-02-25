Известная российская телеведущая заподозрила у Урганта шизофрению

Тутта Ларсен назвала долгое молчание Ивана Урганта по поводу СВО шизофренией

Известная российская теле- и радиоведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) заподозрила у своего коллеги Ивана Урганта шизофрению из-за долгого молчания по поводу специальной военной операции (СВО). Такое мнение она высказала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

«Сидеть здесь, молчать и при этом выкладывать черные квадраты — это шизофрения. Сидеть здесь и ненавидеть… Мне очень грустно, что Ваня так выступил. Он был здесь настолько любим и обласкан! Он был здесь на коне, на Олимпе, на троне! Что это? Зачем это? Для чего он это сделал? Не знаю…» — заявила Ларсен.

Телеведущая считает, что Ургант давно мог высказаться и присоединиться к числу открыто патриотичных знаменитостей, помогать жителям новых регионов и приграничья. Ларсен также выразила надежду, что ее коллега исправится.

Ранее Тутта Ларсен заявила, что не представляет себя и свою жизнь нигде, кроме как в России. По словам ведущей, она хотела бы иметь возможность часто путешествовать, но никогда не задумывалась об эмиграции из страны.