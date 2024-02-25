Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:20, 25 февраля 2024Путешествия

Рекордное число россиян попросило убежище в азиатской стране

CNN: рекордные 5,8 тыс. россиян попросили убежище в Южной Корее

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

За 2023 год политическое убежище в Южной Корее попросили 5,8 тысячи россиян. О рекордном числе соискателей статуса беженца из РФ сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на отчет иммиграционной службой азиатской страны.

За год количество россиян, обратившихся к властям Южной Кореи с просьбой о политическом убежище, выросло в пять раз. В 2022 году их число составило чуть больше тысячи человек. Вдобавок показатели прошлого года превысили общее число обращений, зарегистрированных за четверть века — с 1994 по 2019 год.

Материалы по теме:
Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
Население Китая сократилось впервые за 60 лет.Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
10 апреля 2023
Тысячи беременных россиянок едут в Аргентину. Почему они хотят рожать именно в Южной Америке?
Тысячи беременных россиянок едут в Аргентину.Почему они хотят рожать именно в Южной Америке?
3 марта 2023
Свой — чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
Свой — чужой.Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
3 ноября 2021

После россиян наибольшее количество беженцев прибывает из Казахстана — более 2 тысяч человек. По данным ведомства, в Южную Корею от политического и религиозного преследования бегут 1,3 тысячи китайцев и 1,2 малайзийцев. Число заявок, поступивших в иммиграционную службу, стало рекордным за последние восемь лет.

Ранее несколько россиян, бежавших от мобилизации в Южную Корею, на год застряли в терминале местного аэропорта. Власти посчитали, что уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца. Иммигранты выживали за счет пайков, предоставляемых министерством юстиции: булочки и пакета сока на завтрак и ужин, а также риса с курицей на обед.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В Запорожье сообщили о входе российских военных в Работино

      Зеленский захотел проверить ВСУ после сдачи Авдеевки

      Девушку-арбитра унесли с поля после столкновения с камерой

      В США назвали фиктивными выборы в Белоруссии

      Стало известно о тайном визите главы разведки США в Киев

      Пропавшую в Новый год 11-летнюю россиянку нашли мертвой

      В Совфеде высмеяли слова Зеленского о потерях ВСУ

      Зеленский заподозрил партнеров и членов ставки в передаче данных России

      Россия потребовала наказать осквернивших памятник герою ВОВ в Молдавии

      В МИД России обвинили Запад в уничтожении украинского зерна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше