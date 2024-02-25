Рекордное число россиян попросило убежище в азиатской стране

CNN: рекордные 5,8 тыс. россиян попросили убежище в Южной Корее

За 2023 год политическое убежище в Южной Корее попросили 5,8 тысячи россиян. О рекордном числе соискателей статуса беженца из РФ сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на отчет иммиграционной службой азиатской страны.

За год количество россиян, обратившихся к властям Южной Кореи с просьбой о политическом убежище, выросло в пять раз. В 2022 году их число составило чуть больше тысячи человек. Вдобавок показатели прошлого года превысили общее число обращений, зарегистрированных за четверть века — с 1994 по 2019 год.

После россиян наибольшее количество беженцев прибывает из Казахстана — более 2 тысяч человек. По данным ведомства, в Южную Корею от политического и религиозного преследования бегут 1,3 тысячи китайцев и 1,2 малайзийцев. Число заявок, поступивших в иммиграционную службу, стало рекордным за последние восемь лет.

Ранее несколько россиян, бежавших от мобилизации в Южную Корею, на год застряли в терминале местного аэропорта. Власти посчитали, что уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца. Иммигранты выживали за счет пайков, предоставляемых министерством юстиции: булочки и пакета сока на завтрак и ужин, а также риса с курицей на обед.