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12:05, 25 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко отреагировал на заморозку участия Армении в ОДКБ

Лукашенко: ОДКБ не рухнет без Армении
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Константин Завражин / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заморозку участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства сказал, что спокойно отреагировал на такое заявление премьер-министра Николы Пашиняна. Лукашенко считает, что ОДКБ не рухнет без Армении. При этом он отметил, что покинуть ОДКБ легко, а вот вернуться — уже сложнее.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что участие Армении в ОДКБ заморожено. Пашинян подчеркнул, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен. Ранее он уже обвинял организацию в том, что она оставила Ереван один на один с проблемами в решающий момент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения не направляла официальных разъяснений России по поводу приостановки участия в ОДКБ.

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      Екатерина Кашурникова
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