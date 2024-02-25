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12:43, 25 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил возможность свержения власти в Белоруссии

Лукашенко: свергнуть власть в Белоруссии сложно даже самым радикальным способом

Фото: Olga Maltseva / Reuters

Оппозиции и поддерживающему ее Западу будет сложно свергнуть власть в Белоруссии даже самым радикальным способом. Возможность свержения власти в стране оценил белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.

«Это будет очень сложно, я уверен, особенно после проведения единого дня голосования, — добавил он. — Потому что изберем мы абсолютно надежных, толковых людей (депутатов), понимающих, какие задачи стоят перед нашим народом».

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Глава государства также отметил, что один из сценариев оппозиции — «игра вдолгую» против Белоруссии с использованием «инструментов мягкой силы».

Ранее в феврале Лукашенко сообщил, что оппозиция планирует захватить часть страны и ввести туда войска НАТО. Глава государства подчеркнул, что в планах оппозиционных политиков — захват Кобринского района страны и города Малорита.

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      Фариза Бацазова
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