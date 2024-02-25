Лукашенко сообщил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии

Лукашенко: оппозиция планирует захватить часть Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что оппозиция планирует захватить часть страны и ввести туда войска НАТО. Слова белорусского лидера приводит РИА Новости.

Глава государства заявил, что в планах оппозиции — захват Кобринского района страны и города Малорита. «Ну, Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы, — добавил он. — Но эти города назывались».

Ранее в Белоруссии в воскресенье, 25 февраля, в 8:00 начался первый в истории страны единый день голосования, на котором будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов. В городах страны открылись почти 5,5 тысячи избирательных участков.