В Белоруссии начался первый в истории единый день голосования

Контроль за выборами в Белоруссии осуществляют свыше 45,5 тысячи наблюдателей

В Белоруссии в воскресенье, 25 февраля, в 8:00 начался первый в истории страны единый день голосования, на котором будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов. Об этом пишет ТАСС.

В городах страны открылись почти 5,5 тысячи избирательных участков. Отмечается, что на 110 мест в Палате представителей Национального собрания претендуют 263 кандидата. Тем временем за 12 514 мандатов в местных советах поборются 18 802 претендента.

Контроль за выборами осуществляют свыше 45,5 тысячи национальных и почти 300 международных наблюдателей, представляющих все страны СНГ, за исключением Украины и Молдавии.

Ранее в феврале Европейский союз ввел санкции в отношении генерального секретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова. Уточняется, что его имя указано в списке, который опубликован в официальном журнале союза.