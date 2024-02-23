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01:13, 24 февраля 2024Мир

Генсек Белорусского Красного Креста попал под санкции ЕС

ЕС ввел санкции в отношении генсека Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении генерального секретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова — его имя указано в списке, который опубликован в официальном журнале союза.

Помимо этого, в санкционный список попали председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета в Витебской области Белоруссии Дмитрий Демидов, глава белорусской общественной организации «Дельфины» Ольга Волкова и сама организация, а также белорусский благотворительний Фонд Алексея Талая и его основатель.

Утверждается, что они якобы участвовали в вывозе украинских детей.

Ранее стало известно, что «Совкомфлот» (крупнейшая отечественная судоходная компания) и 14 нефтетанкеров России попали под блокирующие санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

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      Юлия Мискевич
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