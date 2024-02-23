Генсек Белорусского Красного Креста попал под санкции ЕС
Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении генерального секретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова — его имя указано в списке, который опубликован в официальном журнале союза.
Помимо этого, в санкционный список попали председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета в Витебской области Белоруссии Дмитрий Демидов, глава белорусской общественной организации «Дельфины» Ольга Волкова и сама организация, а также белорусский благотворительний Фонд Алексея Талая и его основатель.
Утверждается, что они якобы участвовали в вывозе украинских детей.
Ранее стало известно, что «Совкомфлот» (крупнейшая отечественная судоходная компания) и 14 нефтетанкеров России попали под блокирующие санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.