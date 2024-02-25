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12:04, 25 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался об участии в выборах 2025 года

Лукашенко объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2025 году
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что собирается участвовать в выборах главы государства в 2025 году. Своими планами он поделился, общаясь с журналистами на избирательном участке, передает РИА Новости.

Глава страны попросил передать Западу, что он собирается переизбираться на еще один срок. «И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», — добавил Лукашенко.

Президент проголосовал на избирательном участке № 478 — он находится в Белорусском государственном университете физической культуры. В бюллетене для парламентских выборов там указаны три кандидата: от Либерально-демократической партии, партии «Белая Русь» и один беспартийный. Всего на места в Палате представителей Национального собрания (нижней палате парламента) претендуют 263 человека, а за 12,5 тысячи мандатов в местных советах поборются 18,8 тысячи претендентов.

В воскресенье, 25 февраля, в Белоруссии проходит первый в истории страны единый день голосования. В городах страны открылись почти 5500 избирательных участков.

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      Нина Ташевская
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