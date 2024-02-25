Лукашенко заявил о более чем достаточных основаниях для переговоров по Украине

Лукашенко: у Киева более чем достаточно оснований, чтобы начать переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Киева более чем достаточно оснований для мирных переговоров об урегулировании конфликта. Об этом сообщает «Белта».

Глава государства считает, что если Запад будет помогать Украине как сейчас, то дни страны сочтены. Поэтому Киеву необходимо пойти на переговоры с Россией, чтобы не потерять республику.

Ранее президент Белоруссии объявил, что собирается участвовать в выборах главы государства в 2025 году. Он попросил передать Западу, что собирается баллотироваться на еще один срок. «И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», — добавил Лукашенко.