«Мини-Трамп» назвал Трампа величайшим президентом

Президент Аргентины Милей назвал Трампа великим и пожелал ему победы

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, получивший в ходе предвыборной гонки прозвище «мини-Трамп», встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и пожелал ему победы на выборах. Об этом сообщает Bloomberg.

«Вы были величайшим президентом и, я надеюсь, будете им снова», — заявил Милей.

Отмечается, что бывший американский лидер также похвалил аргентинца — он назвал Милея отличным джентельменом и приписал ему лозунг, аналогичный тому, что использует в собственной предвыборной гонке: Make Argentina Great Again (MAGA, в оригинале вместо Аргентины — Америка).

Ранее в феврале губернатор аргентинской провинции Чубут Игнасио Торрес пригрозил федеральному правительству страны прекращением поставок нефти и газа, если регион не будет получать полагающиеся доходы от налогов.