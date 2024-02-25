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09:31, 25 февраля 2024Мир

«Мини-Трамп» назвал Трампа величайшим президентом

Президент Аргентины Милей назвал Трампа великим и пожелал ему победы

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, получивший в ходе предвыборной гонки прозвище «мини-Трамп», встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и пожелал ему победы на выборах. Об этом сообщает Bloomberg.

«Вы были величайшим президентом и, я надеюсь, будете им снова», — заявил Милей.

Отмечается, что бывший американский лидер также похвалил аргентинца — он назвал Милея отличным джентельменом и приписал ему лозунг, аналогичный тому, что использует в собственной предвыборной гонке: Make Argentina Great Again (MAGA, в оригинале вместо Аргентины — Америка).

Ранее в феврале губернатор аргентинской провинции Чубут Игнасио Торрес пригрозил федеральному правительству страны прекращением поставок нефти и газа, если регион не будет получать полагающиеся доходы от налогов.

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      Варвара Кошечкина
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